Milli güreşçi Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 22:49, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:51
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Çavuşoğlu, karşılaşmanın son saniyelerinde rakibine yaptığı kritik müdahale ile 2-2 berabere giden müsabakanın skorunu 4-2 yaptı. Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenen Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı.