Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu

Diğer eşleşmede ise ABD, Brezilya'yla finale yükselmek için karşılaşacak.

Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.

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