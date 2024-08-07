7 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/8.30/22.30)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. 5 kategoride 11 milli sporcu müsabakaya çıkacak.

(Paris/08.30/22.30)

3- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Ozan Tufan, Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip, son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(Trabzon/16.30/18.30)

4- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor'la karşılaşacak Avusturya temsilcisi Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss ve bir oyuncusu, Papara Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, basın toplantısı öncesi son antrenmanını da burada yapacak.

(Trabzon/18.00/17.30)

5- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımına konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Mikheil Meskhi Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, son idmanına burada çıkacak.

(Tiflis/17.30/18.00)