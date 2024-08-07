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Adana'da art arda 3 deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 07:30, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 07:32
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Adana'da art arda 3 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 05.32'deki depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 deprem daha oldu

İlk depremden 1 dakika sonra aynı yerde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

05.34'te ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin sahada taramalarını sürdürdüğünü şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşamadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adana Kozan merkezli 4.6, 4.5, 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedillen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"Bize ulaşan bir olumsuzluk yok"

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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