Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kestel İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net