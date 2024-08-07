Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 07:39, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 07:34
Kestel İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.