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Çeteyi serbest bırakan hakimler açığa alındı

Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten A.A.Ü hakkında tahliye kararı veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı O. A. ve heyeti açığa alındı. Heyetin tahliye için 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 09:35, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:36
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Çeteyi serbest bırakan hakimler açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten A.A.Ü hakkında tahliye kararı veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı O.A. ve mahkeme üyeleri A.A. ile V.G. açığa alındı. Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmesi ve dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen mahkeme başkanı 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, A.A.Ü, oğlu E.A.Ü, A.D, B.M.O, E.S, S.A ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Ancak tüm sanıkların firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da oluruyla mahkeme başkanı O.A. ile ilgili soruşturma izni verdi. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayıp HSK 2. Daire'ye gönderdiği dosyaya şok bir rapor girdi. Mahkeme başkanı ve mahkeme heyeti üyeleri A.A. ve V.G.'nin ihracı talep edilen raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mail yoluyla gelen bir ihbara yer verildi. İhbarda; O.A. ve A.A.Ü ve çete üyelerinin tahliye edildikleri duruşmadan bir gün önce mahkeme başkanı ile tahliye kararı için 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi. Rapor doğrultusunda HSK, 3 hakimi de açığa aldı.

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