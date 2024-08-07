Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
Bazı sosyal medya hesaplarında, yaz tatili süresi 20 gün kısalacak iddiaları sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlık konuya ilişkin 'Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor' denildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 11:24, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:27
Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan 'Yaz tatili süresi 20 gün kısalacak' iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayımladı.
MEB açıklamasında: Değerli arkadaşlar günaydın,Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.Bilgilerinize. İyi çalışmalar. İfadeleri kullanıldı.
Yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı bilgisi doğru değil. MEB yetkilileri iddiayı net bir şekilde yalanlıyor.Edip Üzen (@edipuzen) August 7, 2024