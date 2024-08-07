Diyarbakır'da ilçe milli eğitim müdürü, kalp krizinden öldü

Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net