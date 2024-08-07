Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 12:47, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:43
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.
Saldırı sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.