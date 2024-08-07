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Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 13:08, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:23
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın Haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe intikal eden kişi sayısı bu yıl aynı ayda 213 bin 989 oldu.

Bu kişilerin 118 bin 855'i bireysel kredi borcunu ödememiş kişiler, 142 bin 28'i bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden oluştu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 645 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 536 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 103 artış ile 77 milyar TL olarak belirlendi.

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