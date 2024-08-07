4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 14:45, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:47
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.