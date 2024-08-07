1,7 milyondan fazla dosya uzlaştırma yöntemiyle sonuçlandırıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık." bilgisini paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 16:46, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:48
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaştırma ile uyuşmazlıkları hızlı, dostane ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz."