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Yerlikaya: Bu ay sonunda 24 bin konutun kuraları yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelere verilecek konutlarla ilgili, ''Bu ay sonunda 24 bin konutun hak sahiplerine kuraları gerçekleştirilecek'' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 16:55, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:55
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Yerlikaya: Bu ay sonunda 24 bin konutun kuraları yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün memleketi Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen afetlerde arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde bulunan 71 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı '6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare' toplantısına katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, toplantıda tecrübe paylaşımı yapıldığı ve daha verimli ve iyi olmak için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu söyledi.

Bu tür toplantıların zaman zaman gerçekleşeceğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

''İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İstedik ki, 6 Şubat asrın felaketi depremleriyle devlet, millet el ele yapılan insani yardımları, AFAD'ın koordinasyonunda tüm kurumların, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber istişare edelim. Bizim için önemli bir istişareydi.

Depremin ilk anından sonra, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bize sağlamış olduğu, milletimize sağlamış olduğu, desteklerin neler olduğunu ve bunları yaparken tecrübe paylaşımı, daha iyi olmak, daha verimli olmak, daha etkin olmakla ilgili nelerin altını çizmeliyiz, bunları tek tek irdeledik.

Daha önce AFAD'la yapılan bu buluşmaların, bu toplantıların bugün Konya ayağındayız; ama yine zaman içerisinde de arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yine bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bugün bir araya gelmiş olduğumuz 71 sivil toplum kuruluşumuz, gerçekten gönüllü iyilik hareketinin, gece gündüz demeden, mevsim demeden, zorluk demeden, özel yaşamlarından fedakarlık yaparak aziz milletimizin hizmetinde.

Eğer bizimle beraber dünyada bir yardım eli isteyen bir ülke, bir afetle ilgili bir sıkıntı varsa, orada hep gösteriyorlar. Göstereceklerini de hep inanıyoruz daima.''

"Bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarına sahip olacak"

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 100 bin hak sahibinin konutuna kavuşacağını belirterek,

''Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde yine muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak, gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarına inşallah sahip olacaklar.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız cansiparane, hak sahiplerimizin konutlarını yapmakla ilgili gayretlerine devam ediyor olacaklar. Biz, her zaman, devlet ve millet, afet dönemlerinde, zor günlerde, dar günlerde, bir arada olan, iyiliği esirgemeyen, veren el olma onurunu hep hisseden bir millet olduk. Sivil toplum kuruluşlarımız, veren elle, alan el arasında mükemmel bir duruş sergiliyor.

Biz her birine minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz, ama müsaadenizle tekrar burada olabilen veya bugün bir vesileyle buraya gelemeyen, ama asrın felaketinden bugüne, insani yardımlar noktasında müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bize İçişleri ailesine, AFAD ailesine, devletine yardım eden, yapılan yardımlara yardım eden, orada milletimizin 'İyi ki varsınız' dualarına, sözlerine mazhar olan sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla biz daha güçlüyüz.''

diye konuştu.

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