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Rehin aldığı anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında ilk karar

Ankara'da rehin aldığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in adli psikiyatri hastanesindeki işlemleri sürüyor. Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Eski bakanın oğlu hakkında ilk karar da verildi. Mahkeme Şener'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı uyguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 17:17, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:19
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Rehin aldığı anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında ilk karar

Rehin aldığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, adli psikiyatri hastanesinde gözetim altında tutuluyor.

31 Temmuz akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti.

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve Adli Tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, gözetim altına alınmasına karar verildi.

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.

Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nün ön raporuna da yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."

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