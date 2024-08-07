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İTO 800 bin üyeye ulaştı: Dünyada ilk 2'ye yerleşti

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 142'nci yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO), ulaştığı 800 bin üye sayısıyla Paris'ten sonra dünyanın en büyük ikinci odası oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 18:41, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:42
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İTO 800 bin üyeye ulaştı: Dünyada ilk 2'ye yerleşti

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul özel sektörünün en büyük iş ağı ve Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası, 800 bininci üyesinin kaydını gerçekleştirdi.

Odanın 800 bininci üyesi Tetra Stratejik Bilgi Çözümleri ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin üye sertifikasını, firma ortakları Büşra Koç ve Sevil Ünal Doğan'a, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun, gücünü, üyelerini daha çok yatırım, daha çok ihracat ve daha çok istihdama teşvik etmeye odakladığını ifade etti.

800 bin üyeye sahip olmanın mesuliyetinin farkında olduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı mesuliyetimiz var, üyelerimize karşı var, şehrimize karşı var. Sorumluluğumuzun birinci basamağı kayıtsız şartsız üretimdir, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır.

Türkiye üretimle büyüyecek, sayısı çoğalan şirketlerimizle büyüyecek, dünyaya açılan şirketlerimizle büyüyecek. İTO, 142 yıldır bunu yapıyor, 1882 yılında başladığı yolculuğuna 800 bin şirketle devam ediyor. 800 bin üyesiyle Türkiye ekonomisini, dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokma sorumluluğunun bilinciyle çalışıyor."

"İTO ailesi, sadece son 2 yılda yaklaşık 100 bin firma büyüdü"

Şekib Avdagiç, İTO olarak bir yandan mevzuatın yüklediği görevleri ifa ederken diğer yandan İstanbul iş dünyasını yurtta ve dünyada temsil ettiklerini ve iş dünyasını yeni hedefler etrafında buluşturacak projeler ve politikalar üretip uyguladıklarını dile getirdi.

İTO'nun iş dünyasının nabzını tutarken, İstanbul için yatırım, katma değer ve istihdam üretme gücünü en etkili şekilde kullandığını vurgulayan Avdagiç, Odanın Türkiye'nin gücü, Türkiye ekonomisinin öncüsü olduğunu kaydetti.

700 bininci üye kaydını 2022 Ekim ayında yaptıklarını aktaran Avdagiç, "Bugün İTO'ya kaydolan 800 bininci üyemize sertifikasını veriyoruz. Bu da demek ki meclisi, meslek komiteleri, iştirakleri ve çalışanları ile İTO ailesi, sadece son 2 yılda yaklaşık 100 bin firma büyüdü.

800 bin işletmemiz ve onların 1,5 milyondan fazla sahibi ve ortağı ile Türkiye'nin en büyük odası ve üyesi sayısı bakımından Paris ile birlikte dünyadaki en büyük iki odadan birisi olduk. Bu İstanbul ve İstanbul özel sektörü için gurur verici." ifadelerini kullandı.

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