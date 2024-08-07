Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ağustos 2024)

Döviz kurlarında küresel gelişmelerin baskısı devam etti.

Dolar/TL, bugün yüzde 0,3 düşüşle 33,50 civarında başladı. Euro/TL ise yüzde 0,4 kayıpla 36,62'den işlem gördü.

Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti, kurda yeni zirve 33,61'e yükseldi.

Piyasalarda yarın yılın üçüncü enflasyon raporu takip edilecek. TCMB'nin enflasyon raporunda vereceği mesajlar piyasada yakından izlenecek.

2,5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SON AŞAMADA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını açıkladı.

Şimşek, en büyük önceliğin enflasyonu aşağı düşürmek olduğunu bu konuda geri adım atmayacaklarını belirterek, OVP'deki hedefleri de değiştirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayında reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı. Böylece 2013'ten beri yayınlanan veride ilk kez aylık döviz alım tutarı temmuzda sıfır olarak gerçekleşti.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle: