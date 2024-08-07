Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Temmuz ayında altın ithalatı 6 bin 192 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 268 kg, geçen yılın Temmuz ayında 38 bin 145 kg seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 236 kg seviyesine ulaştı.

Gümüş toparlandı

Aynı ayda gümüş ithalatı Haziran ayında görülen son 14 yılın en düşük seviyesinden toparlandı; ithalat 47 bin 940 kg olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 446 kg, geçen yıl Temmuz ayında 50 bin 949 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 7 ayında ithalat miktarı 193 bin 6 kg oldu. (Bloomberght)