101 yaşındaki kadına kiracı kabusu!

Olay, 2 Ağustos'ta Düğmeciler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tek başına yaşayan 101 yaşındaki Mihane Akdere ile kiracısı Ali K. arasında, kiracıya ait bisikletin apartman bahçesinde bırakıldığı alanla ilgili tartışma çıktı. Yaşlı kadının, bisikleti eliyle tutarak çardağın altına bırakmaması konusunda Ali K.'yı uyarması üzerine Ali K. bisikleti aniden çekerek yaşlı kadının yere düşmesine neden oldu. Yere düşen Mihane Akdere'nin başında bir süre bekleyen kiracı Ali K. ardından yaşlı kadına yardım etmek yerine bisikleti alarak yine çardak kısmına götürdü. Yaşlı kadın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadın ile kiracısı Ali K.'nın bir süre konuşması, Ali K.'nın bisikleti sertçe çekmesi sonucunda yaşlı kadının yere düşmesi ve uzunca bir süre yalnız başına yerde yattığı anlar yer alıyor. Ali K.'nın, yaşlı kadının yere düşmesinin ardından yardım etmek yerine bisikletini alarak eski yerine götürmek üzere oradan uzaklaşması da dikkat çekti.

"ANNEM 'LÜTFEN KOYMA' DİYOR, KİRACI İSE İNAT EDİYOR"

Annesinin hastaneye kaldırılması üzerine Almanya'da yaşayan oğlu Muhammet Akdere apar topar Türkiye'ye döndü. Olayla ilgili konuşan Muhammet Akdere, "Annem 101 yaşında Eyüpsultan'da yalnız yaşıyor. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi ev işini, yemeğini, temizliğini, camını silmesine kadar kendi işini kendi hallediyor. Bahçesine bakar, güzel bahçeli bir evde oturuyoruz. 6 dairelik bir bina zaten. Dairenin bir kiracısı, bizim kendi kiracımızdan annem rica ediyor. Çardak bölümüne bisiklet koymamasını rica ediyor. Yaşının 101 olduğunu söylüyor, bastondan destek alarak yürüdüğünü söyleyip 'lütfen koyma' diyor. Kiracı Ali K. ise inat ediyor. 'Yok, ben istediğimi yaparım, sen karışamazsın' diyor. Resmen anneme meydan okuyor" diye konuştu.

"BİR TARAFTAN ÖBÜR TARAFA RESMEN HAVADAN UÇURUYOR, ATIYOR"

Muhammet Akdere, "Ali K. binanın her tarafında kamera olduğunu biliyor. Kameranın kör noktası olduğunu zannedip, orayı kameranın görmediğini düşünerek annemi alıyor bisikletle. Bir taraftan öbür tarafa resmen havadan uçuruyor, atıyor. Suikast ile atıyor orada belli. Resmen bize zarar verme amacıyla atıyor. Kameraları izlediğimizde olayın gerçekten çok vahim olduğunu, annem zaten orada yatıyor, imdat çağrısıyla yerde kalıyor. Yerde kalmasına ve imdat çağrısına bakmayan Ali K. alıyor bisikleti hiçbir şey olmamış gibi yine çardak bölümüne götürüyor" şeklinde konuştu.

"ANNEMİN DURUMU İYİ DEĞİL, AMELİYAT RİSKİYLE MASADAN KALKAMAYABİLİR"

Akdere, "Annem şu an maalesef acil hastaneye getirildi. Annemin durumu iyi değil. Doktor iki seçeneğin olduğunu söylüyor. Ya yatalak kalacak diyor ya da ameliyat riskine gireceğiz diyor. Ameliyat riskiyle masadan kalkamayabilir. Yani resmen ölüme teşebbüs. Gerçekten hepimizin dur diyeceği bir noktaya geldik. Tabi ki şikayetçiyiz. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Annem inşallah iyileşir, en büyük temennimiz zaten o ama kadına, bize, hepimize verdiği zarar, annemin ayakta olmaması, kendisine bakamaması zaten onu ölüme terk etmiş olması demek" diye konuştu.