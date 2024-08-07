Teleferik kazası davasında sanıklar 2.kez hakim karşısına çıktı

Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Adana'da art arda 3 deprem
Adana'da art arda 3 deprem
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
Ana sayfaHaberler

Teleferik kazası davasında sanıklar 2.kez hakim karşısına çıktı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. 5'i tutuklu 11 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında sanık ve tanıkların ifadeleri alındı. Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 17:55, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:56
Yazdır
Teleferik kazası davasında sanıklar 2.kez hakim karşısına çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

Sanıklar dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen raporlara yönelik savunma yaptı.

Tutuklu sanık Ahmet Buğra S, raporda aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Bilirkişi raporlarına ilişkin konuşan Ahmet Buğra S, "Bakımlarla ilgili 156 parçalık bakım listesinde birden fazla tekrar yazılmış parçalar vardı. Bunlarla ilgili Serkan Y'nin listeyi tekrar kontrol etmesi için kendisine gönderdim. Listeden parçaların çıkarılması veya eksiltilmesini istemedim." dedi.

Olay günü sistem arıza verdiğinde tekrar çalıştırılmasaydı olayda ölen ve yaralananların olmayacağını savunan Ahmet Buğra S, bir sorumluluğunun olmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Serdar T, ağır bakımların yapılmasını firma olarak talep ettiklerini anlatarak, 156 parçalık listede yer alan bazı bakım parçalarını birden fazla yazılmadığını, her direkteki parçanın tekrar yazıldığını ve bunun için mükerrer yazılan parçaların olmadığını kaydetti.

Sanıklar Serkan Y, Suphi K. ve Okan E, raporlarda aleyhe olan unsurları kabul etmediklerini, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

- "Ölüm riskiyle karşı karşıya kaldım"

Kazada yaralanan müşteki Özlem Şahin, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Teleferikteki 28. kabinde mahsur kaldığını anlatan Şahin, "Teleferikteki kazanın şiddetiyle yere düştüm. Kaburgalarım ve vücudumun birçok yerinde kırıklar oluştu. Helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldüm. Ciğerlerim sönmüştü. 3 gün yoğun bakımda kaldım ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldım." diye konuştu.

Kazada 10 yaşındaki oğlunun da yaralandığını belirten Şahin, tedavi sürecinde bütün masrafları kendisinin karşıladığını, maddi manevi zarar gördüğünü aktardı.

Dinlenilen tanıklardan Ali Yıldırım, teleferik tesisinde tesisatçı olarak çalıştığını, haber verilmesi üzerine arabayla enkaz noktasına çıktığını ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K. ve Okan E'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kocagöz'e verilen yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verilirken, Suphi K. tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber