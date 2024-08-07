Çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı
Ankara'da bir kişi, çim sulama meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle tehdit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin komşusunu tehdit ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 18:11, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:12
ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde komşusunu pompalı tüfekle tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, ilçedeki Melih Gökçek Bulvarı'nda bulunan sitede C.G, henüz bilinmeyen nedenle komşusuyla tartıştı.
Bunun üzerine C.G, pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.