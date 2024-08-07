Çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı

Bunun üzerine C.G, pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti.

İddiaya göre, ilçedeki Melih Gökçek Bulvarı'nda bulunan sitede C.G, henüz bilinmeyen nedenle komşusuyla tartıştı.

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