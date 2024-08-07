Roblox kapatıldı!

Roblox Corporation tarafından tasarlanan ve zaman zaman çocuklara yönelik uygunsuz içerikleriyle eleştiri konusu olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un kapatılacağı iddiaları uzun zamandır sürüyordu. Özellikle oyunun You Tube üzerinden yayımlanan parodi videolarının çocuk ruhsal gelişimine verdiği zararlar tartışılıyordu.

BTK'nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

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