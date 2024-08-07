Roblox kapatıldı!

Instagram'ın kapatılmasının ardından Roblox'a da erişim yasağı getirildi.

BTK'nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Roblox Corporation tarafından tasarlanan ve zaman zaman çocuklara yönelik uygunsuz içerikleriyle eleştiri konusu olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un kapatılacağı iddiaları uzun zamandır sürüyordu. Özellikle oyunun You Tube üzerinden yayımlanan parodi videolarının çocuk ruhsal gelişimine verdiği zararlar tartışılıyordu.

BTK SİTESİNDE KARAR AÇIKLANDI

Karar bu şekilde duyuruldu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.