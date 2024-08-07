İş Bankası yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar lira kar elde etti

İSTANBUL (AA) - İş Bankasının yılın ilk 6 ayında elde ettiği kar 29,2 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 285 milyar lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024'te haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yıl sonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon liraya yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya" devam etti.

Bankanın haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon lira, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar liraya ulaştı, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,9 trilyon lira oldu.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin tercihi olan İş Bankasının toplam mevduat hacmi, Haziran 2024 döneminde 1,8 trilyon lira olarak hesaplandı. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 16,4 artarak 1 trilyon liraya yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar lira kar eden Bankanın öz kaynak büyüklüğü 285 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşti.



- Yurt dışı kaynakla KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yeşil dönüşüm destekleniyor

Uluslararası piyasalarda haziran ayında 562,7 milyon avro ve 442 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden Banka, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir "Eurotahvil" ihracı gerçekleştirdi.

Banka ayrıca, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. İş Bankası, söz konusu kaynaklarla KOBİ'leri ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri destekledi.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanının her geçen gün arttığı dijital çağda bu teknolojilere ve inovasyona önemli yatırımlar yapan İş Bankası, geliştirdiği ilk Türkçe büyük dil modeli "İşGPT" ile bankacılık sektöründe yapay zeka alanında yerelleştirme örneği sergiledi.

Mevzuat, dış ticaret, performans yönetimi, içerik yapılandırması gibi çeşitli uygulama alanlarında aktif olarak tüm çalışanlar tarafından kullanılabilen "İşGPT", sorulan soruların yüzde 91'ine hızlı ve doğru cevap verme başarısı gösterdi.



- Banka, kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getiriyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın, kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getirdiğini ve Türkiye'nin sadece ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalarını da samimiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Aran, "Eğitim, çevre, kültür-sanat, spor ve bilim alanlarında hayata geçirdiğimiz, geleceğe iz bırakacak çok sayıda projeyle 100'üncü yıl heyecanımızı ülkemizle paylaşıyoruz. Sağlam finansal yapımızın desteğiyle sağlıklı büyüme stratejimizi kararlılıkla uygulayarak 'Geleceğin Bankası' vizyonuyla ikinci yüzyılımızda da ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.