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Adıyaman'da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağaçlardan fıstık çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 21:46, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 21:46
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Adıyaman'da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman?ın Besni ilçesinde ağaçlardan fıstık çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan şüpheliler T.Ö., Y. C., A.G. ile E.A. ilçeye bağlı Karagüveç Köyünde fıstık bahçesinden yaklaşık 250 kilogram fıstık çaldıkları esnada ekiplerce suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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