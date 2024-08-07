7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Roblox kapatıldı!
Roblox kapatıldı!
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde terör gazisine çirkin muamele
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde terör gazisine çirkin muamele
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Adana'da art arda 3 deprem
Adana'da art arda 3 deprem
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli üretimin, üreticinin ve sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğunu belirterek, uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atacaklarını söyledi. Bakan Yumaklı "Üretimden sorumlu bir Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi alın terini emeğiyle buluşturan üreticimizi kollayan, güvenli gıdaya ulaşması en doğal hakkı olan tüketicimizi de koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" iafdelerinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 21:21, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 21:22
Yazdır
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli üretimin, üreticinin ve sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hasat sezonu devam ederken, teknik ekiplerin gözlemleri ve üretici örgütlerinin bilgilendirmeleri sonucu, bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşı karşıya kaldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Sözleşmeli üretimin, hem üreticinin hem sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğuna işaret eden Yumaklı, "Dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlığımız tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılmasıdır. Öte yandan, bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu konuda bir seferberlik başlattıklarını bildirerek, başarılı uygulamalara imza atan sanayicilere ve üreticilere de teşekkür etti.

Buna rağmen sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İlgili Bakanlıklar olarak piyasa gözetim ve denetim yetkilerini bundan önce olduğu gibi sıkı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar dikkate alındığında, sözleşmeli üretimi de içinde barındıran 'Tarımsal Üretim Planlaması', bu tip arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır. Üretimden sorumlu bir Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi alın terini emeğiyle buluşturan üreticimizi kollayan, güvenli gıdaya ulaşması en doğal hakkı olan tüketicimizi de koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber