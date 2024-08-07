Milli atlet Berke Akçam, Olimpiyatlara yarı finalde veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli atlet Berke Akçam, erkekler 400m engel yarı final yarışında 49.12'lik derecesiyle 8. sırada bitirdi ve finale kalamadı. 400 metre engel final yarışı 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 21:50, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 21:52
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli atlet Berke Akçam, erkekler 400m engel yarı final yarışında 49.12'lik derecesiyle 8. sırada bitirdi ve finale kalamadı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Berke Akçam, erkekler 400m engel yarı final yarışında mücadele etti.
Milli sporcumuz 49.12'lik derecesiyle 8. sırada bitirerek organizasyona veda etti.
400 metre engel final yarışı 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.