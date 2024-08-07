Adana'da göle düşen helikopter sudan çıkarıldı

Daha sonra iki botla çekilerek yaklaşık 3 kilometre mesafedeki kıyıya yaklaştırılan helikopter, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, dün yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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