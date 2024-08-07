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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 23:14, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 23:25
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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya

PARİS (AA) - Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmasına ilişkin, "Nasip böyleymiş." dedi.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'ndaki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazanmasına ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.


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