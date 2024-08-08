8 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
8 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İtalya ile yapacağı yarı final müsabakasını izleyecek, İstanbul Evi Etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluşacak.
(Paris)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış törenine katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- CHP'de, Asu Kaya'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlenecek.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Türk firmalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.
(İslamabad)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/10.30)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini yapacak.
(Ankara)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde, İtalya ile karşılaşacak.
(Paris/21.00)
2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Kadın voleybol dışında milli sporcular, 5 kategoride müsabakaya çıkacak.
(Paris/10.33/23.51)
3- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.
(Trabzon/20.00)
4- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında, deplasmanda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Tiflis/19.00)