Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin enflasyon hedefini değiştirmedi. TCMB, Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyon ve kur beklentilerinde önemli iyileşmeler yaşandığını belirtti.

Faiz indirimine dair bir soruya Karahan, sıkı para politikasının devam edeceğini belirterek, net bir yönlendirme yapmadı. Karahan, dezenflasyon sürecinde büyüme rakamlarında düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin dış talep görünümü bir önceki rapor dönemine göre yatay seyretti.

"KÜRESEL ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Küresel manşet ve çekirden enflasyondaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Gelişmiş ülkelerin genelinde daha hızlı faiz indirimi fiyatlanıyor.

Ilımlı büyüme ve enflayon görnümünü merkez bankalarının parasal sıkılığı azaltacağına işaret ediyor.

Net ihracat 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana yıllık büyümeye ilk kez pozitif katkı verdi.

Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepteki normalleşmeye işaret ediyor.

İç talepteki normalleşme devam ediyor. Gıda, giyim gibi zorunlu harcamalar yatay seyrediyor.

"TALEPTEKİ DENGELENME DEVAM EDECEK"

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte düştü. Üretimdeki azalış daha ılımlı oldu. Kapasite kullanımı ve PMI verileri sanayide ivme kaybını teyit ediyor.

Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bu dengelenmenin etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Bir önceki Rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Yurt içi talebin ikinci çeyrekte, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını değerlendiriyoruz.

Tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 61,8 ile önceki Enflasyon Raporunda öngördüğümüz tahmin aralığının içinde gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama, öngörülerimizle uyumlu seyretti.

Temmuz ayında tüketici enflasyonu para politikasının görece etki alanı dışında olan geçici etkiler nedeniyle arttı.

"KİRA ENFLASYONU AZALACAK"

Hizmet enflasyonu son dönemde yavaşlıyor olsa da bu gruptaki fiyat artışlarının, temel mallara kıyasla güçlü olduğunu görüyoruz.

Kira yıllık enflasyonu halen yüksek seyir ile dikkat çekiyor. Öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. Göstergeler, önümüzdeki dönemde yıllık kira enflasyonunun azalacağına işaret ediyor.

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir.

Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

"LİKİDİTE KOŞULLARINI YAKINDAN İZLİYORUZ"

Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz, mevduat faizlerinin, Türk Lirası'na geçişi sürdürecek ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak.

KUR BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME YAŞANDI

Enflasyon ve kur beklentilerinde önemli bir iyileşme yaşandı.

Son dönemdeki kredi büyüme gelişmeleri finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini destekleyecek düzeyde olduğunu teyit ediyor.

Mart ayında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası'na güvenini artırdı ve rezervlere olumlu yansıdı. 31 Temmuz itibarıyla TCMB taraflı swap bakiyesini sıfıra indirdik.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Bu çerçevede, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz.

2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle 2024'e denk gelen tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi.

Ancak son dönem jeopolitik gelişmeler ve küresel finansal oynaklıklar neticesinde artan belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığımızı yüzde 34 ila 42 arasında koruduk.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecektir.

Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK MI?

Veri akışı tahminlerimizle tutarlı gerçekleştiği için tahminimizi değiştirmedik. Tahminlere noktasal olarak yaklaşmak çok sağlıklı olmayabilir. Tam olarak tahmin hedefi koymak kolay değil, alt üst sınırlar çerçevesinde bakmak faydalı olabilir. Aşağı yönlü riskler de bir miktar mevcut

RESESYON YAŞANIR MI?

Ülke olarak büyüme sorunumuz yok. Dezenflasyon sürecinde büyümede bir miktar azalma yaşanabilir.

FİYATLARDA GEÇİCİ SIÇRALAMALAR OLACAK MI?

Son 2 yıldır enerji fiyatları çeşitli sübvansiyonlarla büyük ölçüde sabit kaldı. Enflasyonist ortamda enerji harcamalarının hanehalkı bütçesinde payı düştü. Kurumlararası eş güdüm üst düzey seviyede. Önümüzdeki dönem verileri değerlendireceğiz. Arz-talep dengesi yerine geldi, geçici etkileri daha düşük görüyoruz.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Uzun süre sıkı duruşu korumamız gerekecek. Bu demek değil ki faiz bu süreçte inmeyecek. Faiz indirim döngüsüne girildiği zaman da sıkı duruş korunabilir.

Faiz indirimi için iki koşul gözetiyoruz. Aylık enflasyona vurgu yapıyoruz. Ana eğilime bakıyoruz; belirgin ve kalıcı düşüş olmasını değerlendiriyoruz. Aylık enflasyonda düşüşün kalıcı olduğundan emin olmak istiyoruz.. Hanehalkı beklentileri azalma eğilimi, reel sektörde henüz bir ilerleme yok.