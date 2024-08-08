3. Enflasyon Raporu bugün açıklanacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunu Ankara'da yapacak.

Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyuna açıklanacak. Sunumda küresel ekonomideki görünüm, iktisadi koşullar ve enflasyon gelişmeleri de ele alınacak. Ardından orta vadeli öngörüler paylaşılacak.

Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncelledi.

2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Yılın son enflasyon raporu ise 31 Ekim'de açıklanacak.