Ankara'da Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi

Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 07:36, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 07:30
Yazdır
Ankara'da Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Beypazarı'nda M.A. ve M.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber