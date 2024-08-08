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AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak

Ankara'da Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek toplantı aynı zamanda bir şenliğe dönüştürülecek. Diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılanlara Erdoğan rozetlerini takacak. Kutlamalarda "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" teması işlenecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 10:22, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:23
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AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak

AK Parti yeni yaşını kutluyor. 14 Ağustos'ta 23'üncü yaşına girecek olan AK Parti, ihtişamlı bir tören hazırlıyor. Parti genel merkezinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinlik için 1.500'e yakın kişi davet edildi.

Davetliler arasında AK Parti kurucuları, eski ve yeni kabine üyeleri, MKYK üyeleri, milletvekilleri, sanat ve spor camiası, iş insanları yer alacak. 'Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla kutlanacak yeni yaşta katılımcıları bazı sürprizler de bekliyor.

SÜRPRİZ KATILIMLAR

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uzun süredir kulislerde konuşulan bazı belediye başkanları ve milletvekillerine rozet takacağı partiye katılmalarını sağlanacağı belirtiliyor. Katılacak isimlerin seçimlere DEVA, Saadet, Gelecek ve İyi Parti çatısı altında girdiği de konuşulanlar arasında... Partiye katılımlara kuruluş yıl dönümünde izin verilmesi halinde sonraki günler peyderpey birçok siyasetçinin AK Parti'ye geçeceği kulislerde dile getiriliyor.

NEREDEN NEREYE.

Bunun yanı sıra programda; çeşitli sanatçıların mini konser vereceği, yeni yaşa özel bestelenen şarkının sunumunun yapılacağı "Nereden nereye" teması altında dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video gösterimi, bazı genel başkan yardımcılarının hitabı gibi bölümlerin yer alması planlanıyor.

GAZZE UNUTULMADI

Kutlamalar sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak, diğer 80 ilde de gerçekleştirilecek. İl başkanlıkları öncülüğünde şehirlerin milletvekillerinin katılımıyla kutlama programları düzenlenecek. Etkinlikte Gazze de unutulmayacak. Filistin'de yaşanan insanlık dramı katılımcılara hatırlatılacak. Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak.

EMRAH ÖZCAN

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