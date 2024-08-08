Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek

Elektronik Ticaret İşlet-mecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğ-lu, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan "posta veya hızlı kargoy-la gelen eşyada kıymet bedeli 30 euro olarak belirlenmesi"ne iliş-kin düzenlemenin uluslararası ti-caret devleri ile Türkiye'deki yerli firmalar arasındaki haksız reka-beti engelleyeceğini söyledi.

Çe-vikoğlu, posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedeline iliş-kin yapılan düzenlemeyi, değer-lendirdi.

"Temu KOBİ'leri sıkıntıya soktu"

Ticaret Bakanlığı'nın yerli KO-Bİ'lerin uluslararası ticaret dev-lerine karşı yaşadığı rekabet sı-kıntısını gidermek amacıyla hazırlanan söz konusu düzenle-meyle haksız rekabetin son bula-cağını belirten Çevikoğlu, Türk satıcıları kabul etmeyen Temu üzerinden siparişlerin son za-manlarda artmasının KOBİ'leri sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlı-ğı tarafından düzenlemeyle yurt dışı alışverişlerde bireysel itha-lat limitinin 150 eurodan 30 euro-ya düşürülmesi ve Avrupa Birli-ği'nden ithal edilen ürünler için verginin yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildiğini anımsatarak, şöy-le devam etti:

"Diğer ülkelerden ithal edile-cek ürünler için ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı. Son dönemde özellikle bazı ulusla-rarası ticaret sitelerinin Türki-ye'deki faaliyetlerinin ivme ka-zanmasıyla bireysel ithalatta ciddi artışlar görülüyordu. Bu ne-denle uluslararası ticaret devle-ri ile Türkiye'deki yerli firmalar arasındaki haksız rekabet, yapı-lan düzenlemeyle engellenecek."

"E-ihracatı artıracak"

Çevikoğlu, tüketicilerin yurt dışından getirilen ürünlerde ka-lite sorunu da yaşamalarının ay-rı bir mağduriyet oluşturduğunu dile getirerek, "Özellikle sağlıkla ilgili ürünler nedeniyle endişeler yaşanıyordu. Bu durum aşırı ucuz ürünler, içeriği ve kullanılan mal-zeme açısından da sorun yaratı-yordu. Düzenlemeyle bu ürün-lerin de denetimi artacak. Ayrı-ca aşırı ucuz, sağlıksız ürünlerin Türkiye'ye girişi de yavaşlatıla-cak. Bu yönde alınacak ve alınan sıkı önlemler, Türkiye'nin e-ihra-catçı sayısını artırma hedeflerine büyük katkı sağlayacak.Bu karar-la Temu'da Türk satıcıların ürün satmasının da önü açılacaktır" di-ye konuştu.

"Ek önlemler gerekebilir"

Vergi yükleri artırılan Temu gi-bi platformların, bu yükleri süb-vanse edebilecek güçte oldukla-rını vurgulayan Çevikoğlu, vergi yükünün artırılmasının yanı sı-ra ek önlemlerin de gerekebilece-ğini söyledi. Benzer düzenleme-lerin Brezilya, Hindistan gibi ül-kelerde de yapıldığını kaydeden Çevikoğlu, "AB ve ABD'de de alı-nacak tedbirler masada" dedi.

Çevikoğlu, yerli firmaları koru-mak için sektör olarak üzerleri-ne düşen görevi yapmaya hazır ol-duklarını sözlerine ekledi.

"Satıcılar için bir fırsat olacak"

IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, düzenlemenin tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini ancak Türkiye'deki satıcıların ürün fiyatlarını yeniden belirlemesi için de bir fırsat olacağını söyledi. Özkara, "Çin, ABD ve Avrupa'daki büyük pazar yerlerinde ciddi bir alışveriş hacmi vardı. Bu alışveriş hacmi iç pazardaki satıcı için zorluk oluşturuyordu.

Türkiye'de satılan ürünlere nazaran oldukça makul fiyatla Avrupa, ABD veya Çin'den bu ürünleri çok daha uygun maliyetlerle edinebiliyor ve bu durum da Türkiye'deki rekabeti zorluyordu. Değişiklikle birlikte artık bu ürünlerin Türkiye'ye girişi makul ve maliyetsiz olmayacak. Değişiklikler yurt içindeki satıcıların ürünlerinin fiyatlarını belirlerken iç pazara göre belirlenmelerine sebep olacaktır" diye konuştu.

Nagihan KALSIN