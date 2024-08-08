2 ilde orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Sekköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına 2 gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alınmak üzereyken alevlerin Çakıralan köyü tarafına sıçradığını söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, Milli Savunma Bakanlığımızın uçak ve helikopterleri aracılığıyla havadan müdahale edildi. Şu anda gece görüşlü helikopterlerle yangının önü kesilmeye çalışılıyor. 350 nüfusu olan 60 haneli Çakıralan köyümüzü boşalttık. Tüm birimlerimiz tedbirlerini aldı. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Komutanlığımız, büyükşehir belediyemiz, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ekipleri, madencilerimiz iş makineleri destek oluyor. İnşallah köye sıçramadan, bir can kaybı olmadan yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriliyor."

Akbıyık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, elektrik tellerinden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini dile getirdi.

"Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var"

Yangının köyün mezarlığına kadar geldiğini, bir ahırın alevlerden zarar gördüğünü belirten Akbıyık, "Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var. Yeni bir sıçrama olmazsa inşallah köye gelmeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye edilenler kendi tercihleriyle yakın köylerdeki akrabalarına gittiler ama bölgedeki termik santrallerde onları götüreceğimiz yerler mevcut. Bölgede yaşayan yaklaşık 40 genç kaldı. Burada çalışmalara destek oluyorlar. Gece olduğu için net olmamakla birlikte yangın, 30 hektarın üzerinde bir alanda etkili." diye konuştu.

Aydın

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gümüşköy mevkiindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar destek veriyor.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen alevler, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.

İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bölgede inceleme yaptı.

Canbolat, gazetecilere, kentte sıcaklığın yüksek olduğunu, yangının hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Rüzgarın bölgede etkili olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü'müz 50 araç, 220 personel, jandarmamızdan 9 tim, asayiş ve trafik timi, 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç, 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç ve 25 personelle ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 TOMA'sı da bölgeye intikal etti."

Can kaybı olmadığını dile getiren Canbolat, "Bu yangın kapsamında 2 metruk eve yangın sirayet etti maalesef. Tedbiren 2 evi boşalttık, içindeki insanları boşalttık. Ayrıca bir restoranı boşalttık. İzmir, Manisa, Denizli'den takviye kuvvetler istedik. Onlar da yolda geliyorlar. Ayrıca otobanı da Söke istikametinde yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesiyle ilgili trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz." dedi.

Canbolat, bölgeye yakın başka bir noktada çıkan yangında da 250 dönümlük alanın zarar gördüğünü, yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Çerçioğlu da tüm ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü kaydetti.