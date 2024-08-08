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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 09:27, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:29
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Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları, küresel piyasalardaki satış baskından etkilenmeye devam etti.

Dolar/TL, güne yüzde 0,18 artışla 33,53 civarında başladı. Euro/TL ise yüzde 0,5 yükselişle 36,80'den işlem gördü.

Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti, kurda yeni zirve 33,61'e yükseldi.

Bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporu mesajları izlenecek.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Piyasaların beklentisi ise enflasyonun yüzde 40-42 bandında kalacağı yönünde.

Bu kapsamda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, bugün piyasalara vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe, bu hafta katıldığı bir canlı yayında en büyük önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu bu konuda geri adım atmayacaklarını belirtti.

Şimşek, OVP'deki hedefleri de değiştirmeyi düşünmediklerini söyledi. OVP ve TCMB enflasyon tahminleri paralel oluşturuluyor.

İç gündemde Hazine'nin iç piyasada kurumsal yatırımcılara doğrudan satışını gerçekleştireceği bir yıl vadeli dolar cinsi ihraç izlenecek. Hazine'nin döviz cinsi tahvilinde altı aylık dönemsel getiri yüzde 2,37 olacak. Bugün ayrıca haftalık para banka istatistikleri, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri de izlenecek.

Küresel piyasalarda ise resesyon endişeleriyle başlayan satış baskısı nispeten de olsa hafifledi. Yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin beklentilerin altındaki bilançoları ve jeopolitik endişelerle riskli varlıklardan uzaklaşma eğiliminde. Gelişmekte olan para birimlerinde satış baskısı daha belirgin. Bugün ABD'de açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları yakından izlenecek.

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