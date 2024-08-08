Altının gramı 2 bin 580 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,64 değer kaybı ile 2 bin 564 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,70 artışla 2 bin 580 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 310 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 175 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,30 altında 2 bin 383 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 üstünde 2 bin 400 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomiye dair endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.