18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı.

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.

Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı.

Genç kadından acı haber depremden sonraki 18.ayında geldi.

DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi.

Genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.