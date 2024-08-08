Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ara zammı gündemdeki yerini hala koruyor. Asgari ücrete tek zam yapılacağının altının çizilmesine rağmen kamuyoundaki asgari ücrete ara zam beklentisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Karahan asgari ücret zammıyla ilgili soruya yanıtında, "Bize kanunla verilen görev fiyat istikrarını sağlamak. Burada toplumsal refaha yapacağımız en büyük katkı bu olacak. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesi, büyümenin getireceği refah artışının toplumun her kesimine dağılmasına sebep olacak" ifadelerini kullandı. Karahan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Asgari ücret konusunda karar verici değiliz"

Enflasyonun düşmesi en çok düşük gelirliyi etkileyecek. En çok o grubu olumlu etkileyecek çünkü zorunlu harcamaları fazla olan düşük gelir grupları yüksek enflasyon daha olumsuz etkileniyor. Dolasıyla bu grubun refah artışı olabilmesi için fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor. Bu konuda da kararlıyız. Attığımız adımlarla bunu gösteriyoruz.

Asgari ücret konusunda karar verici de değiliz tavsiye kurumu da değiliz. Biz sadece tahminlerimizi oluştururken bu konuda bir varsayım da bulunmak zorundayız. Varsayımda bulunurken de yetkililer tarafından yapılan açıklamaları göz önünde bulunduruyoruz. Bunu da şefaflık gereği kamuyomuzla paylaştık.