Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58'inci kapısı olarak adını tarihe yazdıracağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, havalimanının 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanının 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi.

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Bakan Uraloğlu, "

Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor

." dedi.

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, "

Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır.

" dedi.