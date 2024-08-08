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Müze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçi

Türkiye 2024'ün 7 ayında müze ve ören yerlerinde 15 milyon 757 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 13:47, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:46
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Müze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Efes ören yeri 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri 1 milyon 306 bin 545 kişiyle ikinci, Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçiyle üçüncü, Nevşehir-Göreme ören yeri 596 bin 580 kişiyle dördüncü ve Paşabağlar ören yeri ise 533 bin 174 ziyaretçi ile beşinci oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 7 ayında müze ve ören yerlerini 15 milyon 757 bin kişi ziyaret etti.

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