Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli öldü
İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında 12 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 14:04, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:05
El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonrası hastaneye ölü ve yaralılar getirildi.
Saldırıda 12 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.
İsrail'in birden fazla füzeyle vurduğu evde büyük tahribat oluşurken çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.
Sivil Savunma Birimi ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.