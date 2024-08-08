Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli öldü

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonrası hastaneye ölü ve yaralılar getirildi.

Saldırıda 12 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail'in birden fazla füzeyle vurduğu evde büyük tahribat oluşurken çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Sivil Savunma Birimi ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.