Ankara'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Bağış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Batur Sokak'taki iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Metin Bağış'a silahla ateş edip kaçtı.

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