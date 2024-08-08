Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 2 Ağustos itibarıyla 138 milyar 169 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 363 milyon liradan, 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.

Kredi kartı alacakları arttı

Tüketici kredilerinin tutarı, 2 Ağustos itibarıyla 11 milyar 519 milyon lira artışla 1 trilyon 756 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 451 milyar 414 milyon lirası konut, 85 milyar 739 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 219 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 898 milyon lira artarak 1 trilyon 764 milyar 748 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 536 milyar 547 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 531 milyar 392 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 5 milyar 155 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.