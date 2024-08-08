'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyansının tarih kısıtlamasını kaldıklarını açıklayan Bakan Kurum,"Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz' dedi.

Kampanyada yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Murat Kurum, İstanbul'da 39 ilçede süresiz başvuru yapmanın önünü açtıklarını söyledi.

Süreci hızlandırmak istediklerini söyleyen Bakan Kurum, firmalarla ilgili de iyileştirme yaptıklarını açıklayarak, şöyle devam etti:

"Yeni üretilecek projelerle, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyoruz. İşe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz."