Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Şırnak'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 17:38, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:25
Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek