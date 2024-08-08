Kayıp sürücünün cesedi traktörünün altında bulundu

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalova'da ikamet eden 53 yaşındaki Muharrem İnan, 19 PD 552 plakalı traktörüyle Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almak üzere evinden ayrıldı.

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