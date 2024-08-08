Yarım saatte 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayıp kayıplara karıştı

T.U.'yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi'nde 1 kişiyi bıçakladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.'yu (17) bıçakladı.

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