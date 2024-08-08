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Depremzede öğrencileri Alper Gezeravcı ile buluşturdu

Türk Kızılay'ın Heybeliada'da düzenlediği 'Teknoloji ve İnovasyon' konulu Gençlik Kampı'nın konuğu Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı oldu. Kampta ağırlanan yaklaşık 90 depremzede öğrenciye uzay misyonunun detaylarını anlatan Gezeravcı, "Kendinize her zaman 'Bu işi benden önce biri yapmışsa ben de yapabilirim' cümlesini hatırlatın. Size uzaya gitmiş bir Türk'ün hikayesini anlatmıyorum, bu bir varış değil, bir başlangıç hikayesi. Bu hikayenin devamına imza atacak olan sizlersiniz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 23:55, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:54
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Depremzede öğrencileri Alper Gezeravcı ile buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, yaklaşık 90 depremzede öğrenciyi gençlik kampında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile buluşturdu.

Türk Kızılay, uzun yıllardır Heybeliada'da gerçekleştirdiği geleneksel gençlik kampında bu yıl depremzede öğrencileri ağırlıyor. Kampa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Osmaniye'den yaklaşık 90 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, 4 Ağustos'ta başlayan kampta; robotik kodlama, 3D yazıcılarla tasarım, yazılım ve algoritma geliştirme gibi alanlarda eğitim alıyor.

Ağırlıklı olarak fen liselerinde eğitim gören öğrenciler, kampta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya geldi.

Gezeravcı, öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı hakkında sunum yaparak, uzaya gidiş sürecini anlattı. Öğrenciler, sunumun ardından Gezeravcı'ya sorularını yöneltti.

Etkinliğin sonunda, doğum günü kamp sürecine denk gelen 4 öğrenci için Gezeravcı'yla birlikte pasta kesildi.

Doğum gününü kampta arkadaşları ve Alper Gezeravcı'yla birlikte kutladığı için mutlu olduğunu söyleyen 11. sınıf öğrencisi Ali Itır, kampta işlerine yarayacak çok fazla bilgi ve deneyim edindiklerini söyledi.

Öğrencilerden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 2 bin 247'inci olan Orhan Akkızıldağ, bilgisayar ve yazılım konusunda ilerlemek istediğini ve kampın teknoloji alanında kendisine çok şey kattığını belirtti.

- ''Biz başlangıcını icra ettik''

Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklama yapan Gezeravcı, öğrencilerin hayatları boyunca kaldıramayacakları bir deprem süreci yaşadıklarını, buna rağmen güçlü bir şekilde ayakta durduklarını söyledi.

Gezeravcı, gençlere ilham olan uzaya gidiş sürecini öğrencilere aktarmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, ''O gencecik bünyeleriyle ayakta durma azimleri, güçlü duruşları bize ilk defa adım attığımız uzay alanındaki zorlu eğitimlerde ilham kaynağı olan şeydi.'' dedi.

Uzaya gidiş sürecinin gençler için yolun başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Bu bir yere varış hikayesi değildi. Biz başlangıcını icra ettik. Bu kardeşlerimiz de bundan sonra bu hikayenin devamına imza atacak bireyler." diye konuştu.

Kamp, 10 Ağustos'a kadar devam edecek.

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