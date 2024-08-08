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Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişi suda kayboldu. İhbar üzeri ne başlatılan aramada kayıp 5 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 20:22, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 21:07
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MUŞ (AA) - Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu, kaybolan birinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.

Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.

Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.

- Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Vali Çakır'ın açıklamasının ardından AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından cenazeleri sudan çıkarılan Yasin (18), Edanur (20) ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cansız bedenleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp Fatma Karakay'ın (22) bulunması için yapılan arama çalışmaları sürüyor.

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